Стоун сравнил Путина с Рузвельтом

По словам режиссёра, российскому лидеру так же, как и 32-му американскому президенту, удалось произвести огромные перемены.

Режиссёр Оливер Стоун, снявший фильм о президенте России, назвал Владимира Путина сильным лидером и сравнил его с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом.

— Я вижу некую связь с администрацией Рузвельта, потому что Рузвельт был первым американским президентом, у которого было четыре срока полномочий. Четыре. И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году — это будет четвёртый срок, и это будет довольно значимо, — заявил Стоун в интервью РИА "Новости".

По словам Стоуна, Владимир Путин является сильным лидером.

— Его значение для России существенно, — отметил кинематографист.

Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссёр готовил два года.