Тиллерсон: Cоюзники США по всему миру призывают нас улучшить отношения с РФ

По словам госсекретаря США, союзники и партнёры страны считают, что ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой ухудшит и их положение.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что союзники и партнёры страны в Европе, Азии и на Ближнем Востоке призывают Вашингтон к улучшению отношений с Россией. С таким заявлением американский госсекретарь выступил на слушаниях в сенате.

— Союзники, партнёры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии (говорят): "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены", — сказал глава Госдепа.

Ранее Тиллерсон охарактеризовал отношения между США и РФ как "находящиеся на самом низком уровне" и отметил, что в настоящий момент ведётся работа с целью определить, можно ли создать базу для переустановки отношений.