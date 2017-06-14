В США предупреждают о новых атаках хакеров, связанных с Северной Кореей

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В США предупреждают о новых атаках хакеров, связанных с Северной Кореей

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В США предупреждают о новых атаках хакеров, связанных с КНДР. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным экспертов, кибератакам обычно подвергаются более старые и неподдерживаемые ОС Microsoft.

Власти США распространили предупреждение о возможности новых кибератак хакеров Hidden Cobra, как предполагают в американском правительстве, эта группа связана с КНДР. Об этом сообщает компьютерная группа реагирования США на чрезвычайные ситуации (US-CERT).

Совместное оповещение создано на основе аналитической деятельности Министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований (ФБР).

— МВБ и ФБР оценивают, что участники Hidden Cobra продолжат использовать кибероперации для продвижения вперёд военных и стратегических целей правительства [КНДР]. Кибераналитикам рекомендуется рассмотреть информацию, предоставленную в этом предупреждении, чтобы опознать знаки вредоносной сетевой активности, — отмечается на сайте компьютерной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что за массовыми хакерскими атаками последних лет, в том числе за самой крупной — распространением вируса WannaCry, могут стоять северокорейские спецслужбы.

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