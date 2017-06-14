В Индии у пациентки в глазу обнаружили червя длиной семь сантиметров

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В Индии у пациентки в глазу обнаружили червя длиной семь сантиметров

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Фото: ©flickr.com/madaise

Врачи больницы в штате Керала извлекли из глаза пациентки червя длиной семь сантиметров. Известно, что обнаруженный специалистами паразит принадлежит роду дирофилярия, способного вызывать у человека слоновую болезнь (значительное увеличение какой-либо части тела за счёт разрастания лимфатических узлов и сосудов).

Как сообщает India Express, 56-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на зуд в глазу, а также области вокруг него. По данным издания, операция по извлечению червя является простой процедурой и отняла у врачей всего десять минут.

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