Девушка отказала парню, сделавшему ей предложение на глазах у всего стадиона

Многое может пойти совсем не так, как того ожидают мужчины, решившие сделать предложение своим возлюбленным во время какого-нибудь массового мероприятия, однако некоторые не извлекают уроки из неудачного опыта предшественников, пишет USA Today. По данным издания, именно такое жестокое разочарование ожидало молодого человека, который предложил своей девушке руку и сердце во время бейсбольной игры Columbia Fireflies.

За горькой сценой с экранов наблюдал целый стадион болельщиков: услышав заветные слова, девушка наклонилась к молодому человеку, что-то ему прошептала, покачала головой, а затем просто взяла свою сумочку и ушла.

В связи с произошедшим СМИ предостерегают мужчин от подобных шагов, поскольку также существует ещё вероятность того, что видео их неудачи может стать вирусным.