Трамп заблокировал крупнейшую ветеранскую организацию США в "Твиттере"

Группа VoteVets ранее часто выступала с критикой решений и инициатив американского президента.

Американская ветеранская организация VoteVets сообщила, что президент США Дональд Трамп заблокировал её в "Твиттере".

The Commander in Chief can block @VoteVets, the voice of 500k military veterans and families, but we will NOT be silenced. pic.twitter.com/SaCN5hKU9R — VoteVets (@votevets) 13 июня 2017 г.

— Главнокомандующий может заблокировать VoteVets, голос 500 тысяч ветеранов военной службы и (их) семей, но мы не будем молчать, — говорится в сообщении VoteVets, к которому приложен скриншот о блокировке Трампом их аккаунта.

На странице VoteVets отмечается, что организация является крупнейшим ветеранским объединением в США и представляет более 500 тысяч ветеранов и военных семей.

По данным The Hill, группа в прошлом критиковала президента за его инициативы по бюджету, отмене программы ObamaCare и запрету на въезд в США граждан ряда стран.