Трамп заблокировал крупнейшую ветеранскую организацию США в "Твиттере"

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Трамп заблокировал крупнейшую ветеранскую организацию США в "Твиттере"

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Дональд Трамп вместе с дочерью Иванкой. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Группа VoteVets ранее часто выступала с критикой решений и инициатив американского президента.

Американская ветеранская организация VoteVets сообщила, что президент США Дональд Трамп заблокировал её в "Твиттере".

— Главнокомандующий может заблокировать VoteVets, голос 500 тысяч ветеранов военной службы и (их) семей, но мы не будем молчать, — говорится в сообщении VoteVets, к которому приложен скриншот о блокировке Трампом их аккаунта.

На странице VoteVets отмечается, что организация является крупнейшим ветеранским объединением в США и представляет более 500 тысяч ветеранов и военных семей.

По данным The Hill, группа в прошлом критиковала президента за его инициативы по бюджету, отмене программы ObamaCare и запрету на въезд в США граждан ряда стран.

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