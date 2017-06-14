Конгрессмен снял убийство курицы на видео, чтобы представить закон по абортам

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Конгрессмен снял убийство курицы на видео, чтобы представить закон по абортам

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Член Палаты представителей от штата Миссури представил законопроект по борьбе с абортами с помощью видео, на котором убивает курицу. Ролик он опубликовал в "Фейсбуке" и призвал поддержать документ.

Как сообщает издание The Hill, Майк Мун в понедельник опубликовал видео, на котором собственноручно обезглавил курицу, после чего разделал её.

— Бог дал человеку господство над жизнью. Я думаю, нам нужно понять суть дела. Итак, сегодня я подаю законопроект, который приведёт к прекращению абортов в штате Миссури, и я надеюсь, что вы его поддержите, — заключил Мун.

Такая сомнительная презентация законопроекта сразу вызвала волну критики в соцсетях. Конгрессмен ответил возмутившимся людям вопросом: "Некоторые, кажется, переживают о видео с курицей. Интересно, они знают, что такое аборт?"

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