Путин в интервью Стоуну: Мир пытается нарушить ядерный баланс

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну высказался о международной гонке ядерных вооружений. Российский лидер отметил, что нарушить существующий ядерный баланс будет большой ошибкой.

— Вы же помните, как развивался атомный проект? Когда Соединённые Штаты создали атомную бомбу и Советский Союз начал активно развивать эту же атомную программу, в России работали и отечественные учёные, иностранные учёные, прежде всего немцы, но наша разведка получала огромное количество информации из Соединённых Штатов, — отметил президент РФ, добавив, что данные передавали сами учёные, занимавшиеся разработками.

По мнению российского лидера, они сознательно пошли на это, чтобы в мире восстановился ядерный баланс.

— А мы сейчас что делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить. Это большая ошибка, — заключил Путин.