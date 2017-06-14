Путин рассказал Стоуну о преимуществе России в межэтнических вопросах

Также в интервью режиссёру президент отметил, что в стране третий год подряд наблюдается естественный прирост населения.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну поделился данными о приросте населения страны и рассказал о тонкостях межэтнических отношений в России.

— К счастью, мы переломили эту ситуацию, — ответил Путин на вопрос о уменьшении численности населения России. — У нас третий год подряд уже естественный прирост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения.

Президент заметил, что межэтнические отношения — это "очень тонкая субстанция", однако у России в этом вопросе есть определённые преимущества.

— Если, скажем, для Европы или даже отчасти для сегодняшних Соединённых Штатов люди с другой религией — это всё-таки в основном эмигранты, у нас — нет. Они россияне, это их родина и другой родины у них нет. Россия изначально с первых шагов своих складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И у нас за тысячу лет сложилась определённая культура взаимоотношений, — отметил президент.

Он рассказал Стоуну о традициях, когда жители регионов вместе отмечают христианские и мусульманские праздники.

— И поэтому, мне кажется, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкости и чувствительные вещи межэтнических и межрелигиозных отношений, — добавил Владимир Путин.