Власти Москвы представили ролик о программе реновации

В голосовании по программе участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов старой Москвы и шести поселений.

В аккаунте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы опубликован видеоролик, посвящённый программе реновации жилищного фонда города.

Горожанам обещают яркий дизайн и нестандартные фасады новых домов, большие дворы с детскими площадками, подземные парковки. Кроме того, все подъезды оборудуют для маломобильных граждан.

Просторные квартиры, полностью готовые для проживания, будут оснащены системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также автоматической системой контроля подачи тепла и воды в зависимости от погоды.

Напомним, голосование по программе реновации стартовало 14 мая и закончится 15 июня. В нём участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов старой Москвы и шести поселений на присоединённых территориях. Сделать свой выбор можно в любом МФЦ "Мои документы" или в мобильном приложении "Активный гражданин".