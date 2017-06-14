Жители Узбекистана устроили флешмоб в ответ Навальному на "незнание Пушкина"

Самые маленькие участники акции декламировали известные произведения поэта, а взрослые пользователи призвали Навального и Собчак посетить Узбекистан и не демонстрировать невежества.

Жители Узбекистана откликнулись на слова Алексея Навального, который в интервью Ксении Собчак выразил мнение, что в этой стране сегодня никто не знает о Пушкине.

В "Фейсбуке" жители страны стали выкладывать видеозаписи, доказывающие, что с творчеством русского классика знакомы все — от мала до велика. Кто-то из ребят декламировал "У лукоморья дуб зелёный", кто-то — произведения посерьёзнее — "Я вас любил, любовь ещё, быть может...".

Один из авторов видео также указал на то, что в столице страны Ташкенте есть улица Пушкина, площадь Пушкина, памятник поэту и писателю, станция метро, названная именем классика.

— Насколько я понял из вашего диалога, Ксения, для вас дальше Казани заканчивается вообще мир. Вы не правы. Алексей Навальный, вы тоже не правы, сказав, что в Узбекистане не знают, кто такой Пушкин, — сказал пользователь.

В заключение автор записи обратился к Собчак и Навальному с предложением приехать в гости и только после этого давать оценку культурному уровню населения.

— Приезжайте, погостите, посмотрите, как живут люди, на нашу культуру, немножко обогатите свой духовный мир. Не показывайте себя такими невеждами и незнающими людьми, говоря, что в Узбекистане не знают, кто такой Пушкин. Мы знаем и Пушкина, и Блока, и Есенина, и Маяковского, и Лермонтова, и Грибоедова, и Гоголя, мы знаем всех. А вот вы не знаете о нас ничего, вы это доказали своим диалогом, — заключил автор обращения.