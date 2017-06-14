Грузовик "Прогресс" доставит на МКС аджику, хрен и колбаски

Корабль "Прогресс МС-06" будет запущен с космодрома Байконур в 12:20 мск 14 июня.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06", старт которого запланирован на 14 июня, доставит на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе продукты для экипажа. Среди "гостинцев" — фрукты, овощи, колбаски и даже аджика.

— На корабле "Прогресс МС-06" уложены свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки, 15 килограмм, а также колбаски, аджика и хрен столовый, — цитирует РИА "Новости" заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем Александра Агуреева.

Напомним, "Прогресс МС-06" будет запущен с космодрома Байконур в 12:20 мск 14 июня. Помимо продуктов питания он доставит на МКС топливо, воду, научное оборудование, одежду, медикаменты и средства личной гигиены.