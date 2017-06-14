Белорусский лыжник: Налью Легкову и Вылегжанину, если получу их бронзу ОИ-2014

По словам Сергея Долиловича, между ним и российскими спортсменами отношения замечательные.

Белорусский лыжник Сергей Долилович может получить бронзу ОИ-2014 в Сочи в случае дисквалификации российских спортсменов Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает белорусский "Прессбол".

По словам Долиловича, отношения между ним и россиянами замечательные, а в случае получения бронзы он бы Легкову и Вылегжанину "ещё и налил".

— Я бы им даже налил по этому случаю. Все понимают, что современный спорт давно уже ушёл от принципов Пьера де Кубертена, — сказал спортсмен.

По мнению Долиловича, "всё идёт к тому", что будет вынесено такое решение.

— 31 октября окончательно решат, виновны они или нет. Но поскольку апелляции отклоняются, результат можно предугадать, — сказал спортсмен.

Напомним, в конце декабря Легкова и Вылегжанина в числе шести российских спортсменов отстранили от участия в Тур-де-ски на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.