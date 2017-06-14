Американка пыталась провезти в инвалидном кресле кокаин на $450 тысяч

В подушке кресла пограничники нашли несколько пачек наркотика общим весом около 12 кг.

Американка пыталась провезти в инвалидном кресле партию кокаина на сумму более 450 тысяч долларов, сообщает TMZ. Ей предъявили обвинение в незаконном ввозе наркотиков.

Отмечается, что 33-летняя Йонсела Стэнли прибыла в международный аэропорт имени Джона Кеннеди с острова Сент-Люсия. Женщина нервничала, когда показывала свой багаж, кроме того, пограничники заметили, что со спинкой инвалидного кресла что-то не так. После этого к досмотру подключили служебную собаку из отряда K-9.

Когда сотрудники службы сняли вызывавшую подозрение подушку с кресла, они нашли несколько пачек кокаина общим весом около 12 кг. Приблизительная стоимость найденных наркотиков — 468 тысяч долларов.