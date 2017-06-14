Студентка, клептоманка. В США девушка объяснила воровство научным интересом

Студентке предъявлены обвинения в кражах, ей может грозить до 10 лет заключения.

В американском штате Вайоминг студентка, пойманная на краже в супермаркете, объяснила свой поступок научным интересом: она якобы пишет работу о клептомании — заболевании, из-за которого люди имеют склонность к воровству.

Как сообщает Daily Mail, 23-летняя Лидия Мэри Кормани была арестована в городе Джиллетт после того, как попыталась выйти из магазина Walmart с тележкой, полной неоплаченных товаров на сумму около 1900 долларов. Среди них, по данным СМИ, было даже три телевизора.

После того, как её поймали, студентка заявила, что пишет работу о клептомании. Однако в её комнате в общежитии полицейские нашли большое количество неоплаченных товаров.

Позже девушка призналась, что хотела обставить украденными вещами своё жильё, так как её прошлая соседка забрала большую часть вещей с собой.

Студентке предъявлено обвинение в кражах, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.