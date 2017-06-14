Путин: Не факт, что американские политики выполнят свои предвыборные обещания

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что с предвыборными обещаниями американских политиков необходимо быть знакомыми, однако выразил сомнение в том, что они будут реализованы.

— То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придётся иметь с этим дело, — заявил Путин.

Российский президент также выразил надежду на то, что при Дональде Трампе во главе США отношения между странами удастся улучшить.

Напомним, документальный фильм о Путине, состоящий из четырёх серий, выходит на Showtime 12–15 июня.