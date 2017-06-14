Путин: Действия НАТО у границ России — грубая стратегическая ошибка

Как заявил российский лидер в интервью режиссёру Оливеру Стоуну, на все эти действия РФ готова дать адекватный ответ.

Владимир Путин назвал действия НАТО у границ России грубой стратегической ошибкой, и на эти действия Москва готова дать "адекватный ответ".

Глава государства в интервью для фильма Оливера Стоуна отметил, что Россия практически окружена иностранными ПРО. По его словам, в этом кроется две угрозы.

— Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят, — отметил Путин.

Однако это, по мнению президента, "ещё одна грубая большая стратегическая ошибка".

— Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать не что иное, как ещё один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она [техника] может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь, — заметил президент.