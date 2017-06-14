Путин: Цель политики США на Украине — не допустить сближения Москвы и Киева

По словам российского президента, сближение стран кто-то рассматривает как угрозу.

Президент России Владимир Путин в серии интервью Оливеру Стоуну выразил мнение, что философия политики США на Украине направлена на то, чтобы не допустить сближения Москвы и Киева, в котором кто-то видит угрозу.

— Считает кто-то, что это источник роста могущества России и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины, — сказал Путин.

Российский президент отметил, что в Европе и США многие руководствовались совсем не соображениями свободы выбора украинского народа.

— Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы, — сказал глава государства.