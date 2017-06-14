В Лондоне огнём охвачен 24-этажный жилой дом

В районе Шепердс Буш в западной части Лондона в жилом здании Grenfell Tower наблюдается крупное возгорание. По данным СМИ, огнём охвачены все 24 этажа дома.
Fire fighters have begun to battle the blaze at Grenfell tower pic.twitter.com/IXz00XmfRC— EBajgora (@Ebajgora17) 14 июня 2017 г.
Как отмечается, пользователи социальных сетей выкладывают видео с места происшествия. По некоторым данным, в здании заблокированы люди.
Подробности ЧП уточняются. На месте работают около 200 пожарных.
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