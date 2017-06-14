В Лондоне огнём охвачен 24-этажный жилой дом

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В Лондоне огнём охвачен 24-этажный жилой дом

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Согласно данным СМИ, в здании могут быть заблокированы люди, подробности уточняются.

В районе Шепердс Буш в западной части Лондона в жилом здании Grenfell Tower наблюдается крупное возгорание. По данным СМИ, огнём охвачены все 24 этажа дома.

Как отмечается, пользователи социальных сетей выкладывают видео с места происшествия. По некоторым данным, в здании заблокированы люди.

Подробности ЧП уточняются. На месте работают около 200 пожарных.

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