В Лондоне огнём охвачен 24-этажный жилой дом

Согласно данным СМИ, в здании могут быть заблокированы люди, подробности уточняются.

В районе Шепердс Буш в западной части Лондона в жилом здании Grenfell Tower наблюдается крупное возгорание. По данным СМИ, огнём охвачены все 24 этажа дома.

Fire fighters have begun to battle the blaze at Grenfell tower pic.twitter.com/IXz00XmfRC — EBajgora (@Ebajgora17) 14 июня 2017 г.

Как отмечается, пользователи социальных сетей выкладывают видео с места происшествия. По некоторым данным, в здании заблокированы люди.

Подробности ЧП уточняются. На месте работают около 200 пожарных.