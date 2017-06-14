В Приморье алабай загрыз семилетнего ребёнка

Со слов очевидцев, мальчик полез через двухметровый забор, чтобы попасть в гости к своему другу.

ЧП произошло в селе Сергеевка под Партизанском. На улице Набережной семилетний ребёнок полез через забор к своему приятелю. В этот момент с цепи сорвалась сторожевая овчарка-алабай и бросилась на мальчика.

После смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Хозяина алабая допросили следователи, собаку застрелили полицейские после обнаружения тела.