В Приморье алабай загрыз семилетнего ребёнка

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В Приморье алабай загрыз семилетнего ребёнка

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Со слов очевидцев, мальчик полез через двухметровый забор, чтобы попасть в гости к своему другу.

ЧП произошло в селе Сергеевка под Партизанском. На улице Набережной семилетний ребёнок полез через забор к своему приятелю. В этот момент с цепи сорвалась сторожевая овчарка-алабай и бросилась на мальчика.

После смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Хозяина алабая допросили следователи, собаку застрелили полицейские после обнаружения тела.

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