Путин назвал проблему оппозиции

По словам российского президента, проблема заключается в том, что оппозиция не предлагает избирателю интересной программы.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну назвал проблему оппозиции. По мнению главы государства, она заключается в отсутствии интересной для избирателе повестки.

— Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей, — отметил Путин в интервью, которое выходит на телеканале Showtime.