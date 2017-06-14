"Через голову летел". Президент России рассказал о падениях с лошадей

Президент России в интервью режиссёру Оливеру Стоуну для его фильма рассказал об увлечении верховой ездой и занятиях спортом.
— Да, я падал с них [лошадей], к сожалению. Через голову летел, — отметил Путин.
Также президент признался, что занимается спортом с детства и занятия никогда не прерывал, и сейчас он обходится без спортивного тренера.
— Я вроде сам считаю себя мастером. Тренер нужен, конечно, людям, которые собираются выступать на соревнованиях. Но я это делаю в качестве физкультуры. Я всю жизнь этим занимался с 13–14 лет. Постоянно. Никогда не прерывал, — заявил Владимир Путин.
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