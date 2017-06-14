"Через голову летел". Президент России рассказал о падениях с лошадей

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссёр готовил два года.

Президент России в интервью режиссёру Оливеру Стоуну для его фильма рассказал об увлечении верховой ездой и занятиях спортом.

— Да, я падал с них [лошадей], к сожалению. Через голову летел, — отметил Путин.

Также президент признался, что занимается спортом с детства и занятия никогда не прерывал, и сейчас он обходится без спортивного тренера.

— Я вроде сам считаю себя мастером. Тренер нужен, конечно, людям, которые собираются выступать на соревнованиях. Но я это делаю в качестве физкультуры. Я всю жизнь этим занимался с 13–14 лет. Постоянно. Никогда не прерывал, — заявил Владимир Путин.