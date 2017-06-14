Путин назвал мечтами высказывания зарубежных СМИ о "поверженной России"

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Путин назвал мечтами высказывания зарубежных СМИ о "поверженной России"

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссёр готовил два года.

Высказывания о "поверженной России", которые появляются в зарубежных СМИ, президент РФ Владимир Путин назвал мечтами. Об этом он рассказал в интервью режиссёру Оливеру Стоуну.

— Кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down (отсылка к заголовку журнала Foreign Affairs — Putin's Russia: Down But Not Out). Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом, — отметил президент.

При этом, по словам российского лидера, в США и Европе есть разные мнения о России: есть люди, которые "смотрят вперёд" и думают о будущем, а есть те, кто "живёт от выборов до выборов".

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