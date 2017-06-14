Путин: В РФ не притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

По словам российского президента, многие представители нетрадиционной сексуальной ориентации добиваются выдающихся успехов и получают госнаграды.

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что в стране людей нетрадиционной сексуальной ориентации не притесняют, более того, многие открыто заявляют о своём выборе.

— Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения, — заявил глава государства.

По словам российского президента, многие представители секс-меньшинств также демонстрируют успехи в сферах своей деятельности и получают за результаты своих работ госнаграды.

— Многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности. Они получают даже государственные награды, ордена за свои успехи. Никаких ограничений нет, — сказал глава государства.

Путин также заявил, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних направлен только на то, чтобы дать им "спокойно вырасти, не влияя на их сознание".

— А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную. И с этого момента, когда он становится взрослым, совершеннолетним, а совершеннолетие по нашему закону наступает с 18 лет, никаких ограничений вообще нет. Ограничений и так нет, — сказал президент.