Путин ответил на слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

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Путин ответил на слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

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Хиллари Клинтон. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Президент отметил, что Россия, в свою очередь, воздерживается от резких высказываний в адрес американских политиков.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал слова бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом Гитлером.

— Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина, — заявил президент.

При этом Владимир Путин отметил, что со стороны России в адрес американских политиков тоже могли последовать "всякие сравнения", однако в силу политической культуры Москва "воздерживается от крайних высказываний".

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