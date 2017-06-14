"Мы лучше США". Путин заявил, что спецслужбы не ведут слежку за гражданами РФ

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"Мы лучше США". Путин заявил, что спецслужбы не ведут слежку за гражданами РФ

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Владимир Путин. Фото: © REUTERS/Alexander Zemlianichenko

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссёр готовил два года.

Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что спецслужбы России не ведут слежку за гражданами, в том числе и за представителями различных религиозных конфессий. Именно поэтому, по мнению президента, РФ "лучше США".

— Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идёт на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времён СССР и такого абсолютного авторитаризма всё-таки у нас есть определённое отторжение к вседозволенности спецслужб, — отметил российский лидер.

По словам президента, в России также не собирают информацию о представителях религиозных конфессий, и "конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом в стране никогда не было".

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