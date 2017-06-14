Стало известно, о чём Стоун поговорит с Путиным в третьей части своего фильма

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр готовил два года.

На канале Showtime в Youtube опубликован тизер третьей части фильма режиссёра Оливера Стоуна о Владимире Путине.

Отмечается, что кинематографист затронет вопросы Крыма и международной террористической угрозы. Как следует из ролика, не обойдётся и без провокационных вопросов.

— Вы знаете, вы спрашиваете такие вещи, которые, видимо, не стоит предавать огласке, — отвечает Стоуну президент России на один из вопросов.

Напомним, во второй части фильма Владимир Путин показал режиссёру свой кабинет, рассказал о своих увлечениях, назвал проблемы российской оппозиции и цели политики США на Украине, остановился на теме НАТО.