В ДНР сообщили о гибели пожилой женщины при обстреле украинским снайпером

Сообщается, что жительница села Саханки на юге ДНР погибла, когда вышла в огород.

В селе Саханке Новоазовского района на юге ДНР от пули украинского снайпера погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

— У нас вечером в селе Саханке произошла трагедия. Около 17:00 женщина 1939 года рождения, проживающая по улице Гавриленко, 42, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером, — сказал Яновский.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей в Петровском районе Донецка.