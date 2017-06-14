В Огайо приземлился самолёт с американским студентом, освобождённым в КНДР

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В Огайо приземлился самолёт с американским студентом, освобождённым в КНДР

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Задержанный в КНДР американский студент Отто-Фридерик Уормбиер. Фото: ©REUTERS/Kyodo

По данным СМИ, американский студент Отто Вомбиер с момента своего последнего появления на заседании суда находится в коме.

В Цинциннати, штат Огайо, приземлился самолёт с американским студентом Отто Вомбиером, в марте 2016 году осуждённого в КНДР по обвинению в попытке украсть пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против властей Северной Кореи.

Как сообщали СМИ ранее, американец больше года находится в коме — с момента своего последнего появления на публике в суде в марте 2016 года.

Напомним, Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа. В настоящий момент ведутся переговоры об освобождении ещё трёх человек.

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