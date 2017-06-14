В Огайо приземлился самолёт с американским студентом, освобождённым в КНДР

По данным СМИ, американский студент Отто Вомбиер с момента своего последнего появления на заседании суда находится в коме.

В Цинциннати, штат Огайо, приземлился самолёт с американским студентом Отто Вомбиером, в марте 2016 году осуждённого в КНДР по обвинению в попытке украсть пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против властей Северной Кореи.

#BREAKING: Plane carrying Cincinnati-area man released by North Korea has landed in Cincinnati at Lunken Airport. https://t.co/IOLCyLZQwG — WHIOTV (@whiotv) 14 июня 2017 г.

Как сообщали СМИ ранее, американец больше года находится в коме — с момента своего последнего появления на публике в суде в марте 2016 года.

Напомним, Госдеп США добился освобождения студента по указанию президента Дональда Трампа. В настоящий момент ведутся переговоры об освобождении ещё трёх человек.