Ариана Гранде станет почётным гражданином Манчестера

22 мая после концерта певицы в "Манчестер-арене" террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.

Певица Ариана Гранде, после концерта которой в Манчестере произошёл теракт, станет почётным гражданином города. Об этом свидетельствуют планы городского совета, сообщает Би-би-си.

По словам его главы Ричарда Лиза, согласно предложенной новой системе признания получить такое звание сможет и человек, который не проживает в городе. Лиз отметил, что многие жители города уже считают Гранде "почётной манкунианкой".

Напомним, 22 мая после концерта Арианы Гранде в "Манчестер-арене" террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате атаки погибло 22 человека. Певица после трагедии на время прервала своё турне и навестила пострадавших в результате взрыва.