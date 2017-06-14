Дэвид Бондерман покинул совет директоров Uber после слов о болтливости женщин

Впоследствии член правления компании принёс извинения за "неприемлемый и пренебрежительный комментарий".

Член совета директоров Uber Дэвид Бондерман покинул свою должность после уничижительного комментария в адрес женщин на одной из корпоративных встреч.

Как сообщает ABC News, представитель совета директоров Арианна Хаффингтон в ходе заседания делилась своими мыслями относительно того, что правление компании должно представлять большее количество женщин.

Uber director David Bonderman resigns from board following comment about women https://t.co/qeeNlhSBwu — Reuters Top News (@Reuters) 14 июня 2017 г.

— Существует большое количество данных, которые показывают, что когда в правлении есть одна женщина, с большой вероятностью можно сказать, что появится и вторая, — сказала Хаффингтон.

В этот момент, как сообщают очевидцы событий, Бондерман вставил своё замечание о болтливости женщин.

— На самом деле данные показывают, что, скорее всего, будет больше разговоров, — сказал Бондерман, а Хаффингтон, как сообщают СМИ, повела себя очень миролюбиво.

Позднее член совета директоров направил сотрудникам компании письмо с извинениями.

— Я хочу извиниться перед своими коллегами из правления за свой пренебрежительный комментарий, — заявил он.