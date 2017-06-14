Американка отказалась от мечты стать самой толстой женщиной в мире из-за детей

Ранее Моника Райли ежедневно потребляла около 8000 калорий, чтобы стать полностью неподвижной.

Американка Моника Райли, собиравшаяся стать самой толстой в мире женщиной, отказалась от своей мечты из-за детей: девушка стремительно худеет, опасаясь третьего выкидыша, сообщает Daily Mail.

У Моники, весившей более 300 кг, уже было два выкидыша, и сейчас, когда она беременна в третий раз, американка намерена сделать всё, чтобы сохранить ребёнка. Узнав, что она ждёт малыша, девушка сбросила более 90 кг за 10 недель.

— В какой-то момент моей жизни я хотела быть самой толстой женщиной в мире. Я хотела быть прикованной к постели, неподвижной, есть всё больше. Но теперь, забеременев, я поняла, что это некий звоночек, — утверждает Райли, которая находится на 15-й неделе беременности и весит теперь около 226 кг.

Как призналась девушка, она хочет вести активный образ жизни вместе с ребёнком, а когда ты неподвижен, это невозможно.

Ранее Лайф рассказывал историю 27-летней жительницы Техаса Моники Райли, которая весит более 310 кг, но она хочет ещё прибавить, чтобы стать самой толстой женщиной в мире. Её 25-летний молодой человек специально готовит еду для своей девушки, чтобы она быстрее набрала вес.