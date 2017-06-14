США могут ограничить срок кредитов находящихся под санкциями российских банков

Согласно тексту документа, срок финансирования предлагается сократить с 90 до 14 дней.

В соответствии с новыми санкциями США может быть ограничен срок кредитов российских банков, находящихся под ограничительными мерами. Как сообщает РИА "Новости", речь идёт о сокращении срока финансирования с 90 до 14 дней.

Организациям и физическим лицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней", говорится в тексте.

Также авторы документа предлагают сократить срок финансирования российских энергетиков до 30 дней.

Как ранее сообщал Лайф, Сенат США заключил двухпартийное соглашение о новых финансовых санкциях в отношении России и ограничении возможностей президента США Дональда Трампа отменить ограничительные меры без рассмотрения этого решения конгрессом.