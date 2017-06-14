В Госдепе объяснили, почему не поздравили Москву с днём России

По информации пресс-службы ведомства, с приходом новой администрации поздравления больше не распространяются как пресс-релизы.

В Госдепе США рассказали, почему в этом году не поздравили Москву с днём России.

По словам представителя пресс-службы, с приходом администрации Дональда Трампа появился новый подход, при котором официальные поздравления странам передаются через посольства США в соответствующих столицах.

— Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов. Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства, — приводят СМИ слова сотрудника пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, впервые за 25 лет США не направили в Москву поздравление с Днём России.