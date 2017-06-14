Путин о смене президентов США: Почти ничего не меняется

С 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун готовил два года.

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что со сменой президентов США для него "почти ничего" не меняется. Отрывок разговора режиссёра и российского лидера об американской власти опубликован на канале Sowtime в Youtube.

Телеканал опубликовал тизер четвёртой части фильма Стоуна о президенте России. В ней речь пойдёт о прошедших выборах в США, Дональде Трампе и переменах, которые несут в себе эти политические итоги для России.

— Для Вас это четвёртый президент [в США, пока Владимир Путин находится у власти]. Что изменилось? — спрашивает Оливер Стоун.

— Почти ничего, — отвечает Путин.