Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд показал колено после операции

Ранее сообщалось, что он попал в страшное ДТП: автомобиль сошёл с дистанции во время гонок по горным дорогам Швейцарии и загорелся.

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд рассказал, что восстанавливается после операции. Он также продемонстрировал рентгеновский снимок прооперированного колена. Richard Hammond shows off his Swiss Army knee - and it works.



He'll be back in action soon.https://t.co/HWNW2Y1ktV pic.twitter.com/ek8070jKQK — DRIVETRIBE (@DRIVETRIBES) 13 июня 2017 г. Напомним, машина Хаммонда разбилась во время гонок в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Rimac Concept One, за рулём которого был Хаммонд, сошёл с дистанции и загорелся.