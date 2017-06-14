Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд показал колено после операции

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Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд показал колено после операции

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Ранее сообщалось, что он попал в страшное ДТП: автомобиль сошёл с дистанции во время гонок по горным дорогам Швейцарии и загорелся.

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд рассказал, что восстанавливается после операции. Он также продемонстрировал рентгеновский снимок прооперированного колена.

Напомним, машина Хаммонда разбилась во время гонок в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Rimac Concept One, за рулём которого был Хаммонд, сошёл с дистанции и загорелся.

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