Правозащитники направят в суд письмо о притеснении россиян в Латвии

Как рассказал один из его авторов, Александр Гапоненко, что инициировать возбуждение дела в МУС может страна-участница, Совет Безопасности ООН или прокурор.

Один из авторов письма, которое правозащитники направят в Международный уголовный суд, Александр Гапоненко, рассказал Лайфу подробности его содержания.

— В заявлении перечислены преступления против россиян, которые совершались в Латвии с мая 1990 года. Среди них кража гражданства, принятие законов о языке, об образовании. Центральное место в иске уделено уголовным, административным преследованиям. Ожидаем, что этот иск будет рассмотрен прокурором, — отметил он.

Напомним, что в 1990-х сотни тысяч россиян получили статус неграждан. В 1999 году издали указ, по которому были закрыты передачи на русском языке. Кроме того, на ряде телеканалов и радиостанций стали действовать квоты вещания на русском.

Как подчеркнул Гапоненко, авторы письма требуют привлечь к уголовной ответственности всех, кто виновен в дискриминации.