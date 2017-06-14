Правозащитники направят в суд письмо о притеснении россиян в Латвии

Один из авторов письма, которое правозащитники направят в Международный уголовный суд, Александр Гапоненко, рассказал Лайфу подробности его содержания.
— В заявлении перечислены преступления против россиян, которые совершались в Латвии с мая 1990 года. Среди них кража гражданства, принятие законов о языке, об образовании. Центральное место в иске уделено уголовным, административным преследованиям. Ожидаем, что этот иск будет рассмотрен прокурором, — отметил он.
Напомним, что в 1990-х сотни тысяч россиян получили статус неграждан. В 1999 году издали указ, по которому были закрыты передачи на русском языке. Кроме того, на ряде телеканалов и радиостанций стали действовать квоты вещания на русском.
Как подчеркнул Гапоненко, авторы письма требуют привлечь к уголовной ответственности всех, кто виновен в дискриминации.
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