Ливни, грозы, град. В Крыму объявили штормовое предупреждение

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Ливни, грозы, град. В Крыму объявили штормовое предупреждение

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Фото:© РИА Новости/Сергей Мальгавко

В МЧС предупредили, что дожди и шквалы ветра могут привести к энергоавариям и подтоплениям.

На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. В республиканском МЧС предупредили о грозах, граде, шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду.

— В ближайшие час-два и днём 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17–22 м/с, — сообщили в пресс-службе управления МЧС.

В МЧС пояснили, что ливни и шквалы ветра могут привести к авариям на ЛЭП и подтоплениям.

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