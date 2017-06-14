В Подмосковье полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим из окна

Читайте также

В Подмосковье полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим из окна

263
Правоохранители изъяли у него гладкоствольное ружьё, которое на него не зарегистрировано.

В посёлке имени Цюрупы мужчина из окна квартиры своей сожительницы открыл стрельбу по прохожим. 38-летнего жителя Подмосковья задержали, гладкоствольное охотничье ружьё изъяли. Документов на оружие у мужчины не было.

— Местный житель, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, произвёл несколько выстрелов из ружья из окна квартиры, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Его доставили в дежурную часть УМВД для выяснения обстоятельств произошедшего. По данному факту проводится проверка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!