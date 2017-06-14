Минздраву РФ выделили 358,5 млн рублей на ремонт медучреждений в регионах

Субсидии были направлены в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".

Российское правительство выделило Министерству здравоохранения 358,5 миллиона рублей, которые пойдут на капитальный ремонт четырёх диспансеров и одной больницы. Речь идёт о медучреждениях в пяти регионах: Псковской, Магаданской, Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Чувашии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Стоит отметить, что субсидии будут направлены на реконструкцию Псковского областного онкологического диспансера, клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии, Челябинского областного клинического противотуберкулёзного диспансера, а также Магаданского областного онкологического диспансера и Красноярской больницы скорой медпомощи имени Карповича.

Сумма в размере 358,5 млн рублей была выделена в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".