Грузовик с ядовитыми химикатами перевернулся у Ниагарского водопада

При вдыхании токсичный газ может поразить лёгкие и нервную систему человека, поэтому местные власти приняли решение о временной эвакуации.

Грузовой автомобиль, который перевозил ядовитый и токсичный взрывоопасный газ фосфин, перевернулся на шоссе в 20 километрах от Ниагарского водопада. Инцидент произошёл в канадском городе Сент-Катаринс, передаёт телеканал CTV.

По данным СМИ, если человек вдохнет фосфин, то у него будут поражены лёгкие и нервная система. В связи с ДТП было принято решение эвакуировать местное население и перекрыть движение на трассе.

Отмечается, что утечки не произошло. Однако на дороге возникли многокилометровые пробки. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.