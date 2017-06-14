"Павлики Морозовы". Украинцы доносят друг на друга за онлайн во "ВКонтакте"

Так, люди звонят в полицию прямо из маршруток и сообщают, что соседи пользуются соцсетью.

В Днепре пассажир маршрутки, увидев, что его сосед сидит во "ВКонтакте", позвонил в полицию. Он рассказал, что находится в маршрутном такси № 105. Транспорт в это время следовал по Центральному мосту в сторону левого берега. Как сообщают украинские СМИ, подобный случай доноса — не единственный.

Патрульные приняли сообщение во внимание. Однако, последовали ли какие-то санкции, неизвестно.

Напомним, 17 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке "ВКонтакте" и "Одноклассников", а также сервисов "Яндекс" и Mail.ru. Решение главы страны вызвало массовое возмущение со стороны населения Украины.