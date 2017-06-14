В Китае пассажирка самолёта из любопытства открыла аварийный выход перед взлётом

Сотрудники правоохранительных органов задержали виновницу происшествия на 12 дней.

Пассажирка самолёта компании XiamenAir открыла аварийный выход во время подготовки к вылету сразу после объяснений, что его нельзя трогать. Об этом пишет China News.

Представитель авиаперевозчика рассказал СМИ, что бортпроводник проводил инструктаж, и сразу после его слов, что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода, пассажирка потянула за рычаг. В авиакомпании заявили, что свой поступок женщина объяснила любопытством.

Из-за этой опасной выходки рейс пришлось отменить, а виновницу произошедшего задержали на 12 дней. Ремонт трапа самолёта обойдётся в 100 тысяч юаней (около 14,7 тыс. долларов). Скорее всего, этот ущерб придётся возмещать любопытной пассажирке.

На борту лайнера находилось 113 человек, которых пришлось пересаживать на другие рейсы. Самолёт должен был лететь из Пекина в Сямэнь.