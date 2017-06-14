Бразильянку обязали выплатить $15 тысяч жене своего любовника

Брошенная девушка отправила супруге американца интимные фотографии мужчины с подробным описанием его похождений.

В Бразилии суд города Рио-де-Жанейро обязал любовницу гражданина США выплатить 15 тысяч долларов его жене в качестве компенсации за нанесённый моральный ущерб. После того как мужчина разорвал с ней отношения, девушка решила отомстить.

Как сообщает местное издание Correio, американец отправился в Бразилию, где начал встречаться с девушкой. Спустя некоторое время он вернулся на родину и вновь решил стать примерным семьянином, тем самым оскорбив бразильянку. В отместку любовница отправила супруге американца его интимные фото. Законная жена не растерялась, подала на девушку в суд и выиграла.

В свою защиту обиженная девушка сказала, что всего лишь хотела предупредить женщину о махинациях мужа, однако суд посчитал её действия оскорбительными.