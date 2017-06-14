Седан Audi А8 оснастят гибридной силовой установкой

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Седан Audi А8 оснастят гибридной силовой установкой

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Одним из преимуществ нового двигателя флагманского автомобиля немецкого концерна называют экономию топлива.

Флагманский седан Audi А8, который будет представлен 11 июля в Барселоне, будет оборудован гибридной силовой установкой. Как отметили в компании, Mild Hybrid включает в себя бензиновый двигатель, электрический мотор и свинцово-кислотный и литийионный аккумуляторы

<p>Фото: Audi</p>

Одним из основных преимуществ такой установки называют экономию топлива. При этом в немецкой компании добавили, что свинцово-кислотный аккумулятор будет питать аудиосистему и освещение в седане, а литийионная батарея как раз и придаст автомобилю функции гибрида.

Кроме того, седан сможет двигаться с полностью отключенным двигателем около 40 секунд. При этом старт-стоп начинает работу, как только спидометр покажет 22 километра в час.

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