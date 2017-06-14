Митрохина снова задержали на пикете против реновации у Госдумы

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Митрохина снова задержали на пикете против реновации у Госдумы

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Основанием стало нарушение законодательства о проведении митингов: акция сторонников "Яблока" не была согласована с властями.

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у Государственной думы на несогласованной акции против реновации в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант". Основанием для задержания политика стало нарушение законодательства о проведении митингов. Помимо Митрохина у здания Госдумы на Охотном ряду были задержаны десять его единомышленников. Всех пикетчиков доставили в ОВД "Тверское".

Напомним, предыдущая акция против реновации для Митрохина также закончилась задержанием.

Отметим, что третье чтение законопроекта о реновации состоится в Госдуме уже сегодня, 14 июня.

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