На Урале найден живым 4-летний мальчик, пропавший в лесу 10 июня

Читайте также

На Урале найден живым 4-летний мальчик, пропавший в лесу 10 июня

4085

Фото: © РИА "Новости"

В региональном ГУ МВД Лайфу сообщили, что ребёнок находится в измождённом состоянии, так как провёл четыре дня на улице.

— Одна из поисковых групп, прочёсывавшая сегодня местность около линии электропередачи недалеко от болота, обнаружила ребёнка. Он находится в измождённом состоянии. Сейчас сотрудники полиции и регионального МЧС решают вопрос о его срочной госпитализации, — сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Малыш потерялся утром 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоёма, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его.

В поисковой операции приняло участие около 500 человек.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!