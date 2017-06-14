На Урале найден живым 4-летний мальчик, пропавший в лесу 10 июня

В региональном ГУ МВД Лайфу сообщили, что ребёнок находится в измождённом состоянии, так как провёл четыре дня на улице.

— Одна из поисковых групп, прочёсывавшая сегодня местность около линии электропередачи недалеко от болота, обнаружила ребёнка. Он находится в измождённом состоянии. Сейчас сотрудники полиции и регионального МЧС решают вопрос о его срочной госпитализации, — сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Малыш потерялся утром 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоёма, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его.

В поисковой операции приняло участие около 500 человек.