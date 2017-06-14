"Доширак" уже не тот. Россиянина возмутила казахстанская версия лапши

По словам покупателя быстрорастворимого блюда, казахстанская и российская версии отличаются не только по оформлению, но и по вкусу.

Пользователь ZaokskiyKENT возмутился тем, что казахстанская быстрорастворимая лапша невыгодно отличается от российской версии по вкусу и даже внешнему виду. Пост недовольства он выложил на pikabu.ru и собрал более 8 тысяч "плюсов".

— Пару недель назад жена моя уехала с сыном и моей мамой к моей бабушке, а мы с батей решили нормально так по-мужски посидеть вдвоём. Решено было затариться "Дошираком", — вспоминает молодой человек.

Впрочем, логотипа нет и на вилке, хотя — уверяет он — всегда встречался.

Также молодой человек обратил внимание, что лапша сильно отличается и по структуре. Так, российский вариант (на фото справа) более "плотный".

Вкусовые качества его тоже возмутили.

В подделке очень странно пахнущая приправа — на вкус ужасна. А соевое "мясо" вообще неперевариваемое

Молодой человек уверен, что приобрёл подделку.

Беглый гуглёж показал, что это всё-таки не настоящий "Доширак". Как я понял, некая казахская фирма использует оформление, похожее на оригинальный "Доширак", и ФАС России запретила их продавать в РФ

Пользователей задел пост молодого человека. Под записью оставили почти 1000 комментариев. Кто-то сочувствует из-за потраченных рублей, а другие возмущены, что "воротилы бизнеса" уже начали подделывать быстрорастворимую лапшу.

— Дожили... "Доширак" левый. Никому нельзя верить, — пишет OleshYa.

Впрочем, жители Казахстана даже пристыдились.

— О_О — вот такими глазами смотрю из Казахстана. Простите пацаны, за всю родину прошу...

Но нашлись и "Доширак"-эксперты.

— Сразу видно, что "дошик" редко ешь. После вида крышки и прозрачного пакета с сухими овощами сразу всё понятно стало, — отмечает IlyaSavenko.