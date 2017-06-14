В Казахстане раритетный Porsche отправили на свалку ради $500

Эта модель автомобиля производилась в Германии с 1976 по 1988 год. У спорткара была переднемоторная компоновка, привод на задние колёса и ведущий мост в блоке с коробкой передач.

Раритетный автомобиль Porsche 924 попал на свалку в казахстанском городе Талдыкорган. Владелец сдал его за ненадобностью в утилизацию, выручив всего 50 тысяч тенге, что эквивалентно примерно 474 долларам. Об этом пишет портал Kolesa.kz.

По оценкам экспертов, за подобную модель 1985 года выпуска в России можно было бы получить примерно полмиллиона рублей.

Спорткар Porsche 924 производили в Германии с 1976 по 1988 год.

За период с 21 ноября 2016 г. по 13 июня 2017 г. в Казахстане утилизировали свыше 23 тысяч автомобилей. Чаще всего на свалку сдают ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, ГАЗ-3110 и "москвич-2140". В числе самых старых машин, оказавшихся на пункте приёма, оказался "москвич-400" 1946 года выпуска.