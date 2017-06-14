Нацбанк Украины случайно прорекламировал шапочки из-за ошибки эсэмэмщицы

В аккаунте главного финансового регулятора Незалежной появился пост, который с трудом соотносится с курсом гривны, банковским регулированием и объёмом внешнего займа.

Официальный аккаунт Нацбанка Украины в "Фейсбуке" разместил сегодня утром неожиданный пост с рекламой вязаных аксессуаров от местного малоизвестного дизайнера.

— Готовь сани летом, а приготовление шапки и шарфика можно доверить Марии Митиной, — говорилось в сообщении.

Вероятно, ошибка произошла по вине SMM-менеджера, которая перепутала "рабочую" страничку со своей личной и, таким образом, прорекламировала вязаные изделия своей знакомой от лица финансового регулятора страны.

Какое наказание последовало для невнимательной сотрудницы, неизвестно. Однако ошибочное сообщение было удалено, а вместо него опубликовано новое: "По крайней мере, теперь вы знаете, что мы не роботы".